Het verdere verloop van de Nice To Meet Ya-wereldtournee van Niall Horan is gecanceld wegens het coronavirus, heeft de zanger bekendgemaakt op zijn website. In oktober zou er een optreden in Amsterdam plaatsvinden, welke ook niet kan doorgaan.

"Wegens deze onvoorziene omstandigheden heb ik besloten om dit jaar niet verder te gaan met de Nice To Meet Ya-wereldtournee", zegt de voormalig One Direction-zanger in de verklaring. "Dit was een moeilijke beslissing, maar het welzijn van mijn fans en tourende familie is altijd mijn topprioriteit."

"Het spijt me ontzettend voor iedereen die kaartjes heeft gekocht. Ik kijk ernaar uit om in 2021 een tournee te doen voor al mijn fans over de hele wereld, mèt nieuwe muziek", zegt de zanger.

Horan zegt verder dat hij zo snel mogelijk nieuwe datums aankondigt, maar dat wel pas doet "wanneer de wind weer een beetje is gaan liggen en de situatie weer normaal is".

Er stond op zaterdag 17 oktober 2020 een optreden gepland in de Ziggo Dome. Iedereen die hiervoor tickets gekocht heeft, kan geld terugkrijgen bij het verkooppunt.