Er heerst momenteel veel onzekerheid in de culturele sector, ook in de muziekbranche. Want: per wanneer gaan concerten en festivals weer door? Mojo-directeur John Mulder maakt zich zorgen om de festivalzomer, vertelt hij aan 3voor12.

"Eerlijkheid duurt het langst: wij maken ons daar zorgen over", zegt Mulder. "Iedereen wacht op het moment dat het echt niet kan, tot een overmachtssituatie ontstaat. Het zou voor ons desastreus zijn als de overheid pas half mei beslist wat er na 1 juni mogelijk is. Want in theorie gaat alles door, en daar gaan we dan ook voor."

Door de coronamaatregelen van het kabinet, die ervoor hebben gezorgd dat evenementen zijn afgelast tot ten minste 1 juni, is het moeilijk om goed te plannen. Bovendien is nog niet bekend wat er na 1 juni precies gaat gebeuren.

Mojo Concerts is als boekingskantoor niet alleen verantwoordelijk voor het overgrote deel van alle optredens in Ziggo Dome en AFAS Live, maar ook voor festivals als Pinkpop, Lowlands, Down The Rabbit Hole en North Sea Jazz. Dat betekent momenteel veel onzekerheid voor het bedrijf.

Opnieuw inplannen van concerten en festivals is lastig

Ook het opnieuw inplannen van uitgestelde concerten is lastig. "Je kunt niet zeggen: kom dan maar 2 juni", zegt Mulder. "We verwachten dan nog niet op stoom te zijn, en daarom kijken we naar data na augustus."

Wel denkt de Mojo-directeur dat het bedrijf de crisis aan kan. "Het heeft verstrekkende gevolgen en we zullen aan de achterkant aan alle knoppen moeten draaien, maar Mojo is veerkrachtig en financieel gezond."