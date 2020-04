De invloedrijke Amerikaanse soulzanger Bill Withers brak begin jaren zeventig door met zijn door gospelmuziek geïnspireerde muziek. Met Ain't No Sunshine en Lean on Me bestormde hij de hitlijsten en won hij Grammy's. De zanger overleed maandag op 81-jarige leeftijd aan hartproblemen. NU.nl besteedt aandacht aan zijn nalatenschap.

Withers groeide op in een kolenmijnstadje in de Amerikaanse staat West Virginia. Hij was de jongste van zes kinderen en zijn ouders hadden het niet breed. Als kind stotterde Withers, waardoor hij een beetje een buitenbeentje was. Toen hij dertien was, overleed zijn vader.

Op zijn achttiende meldde Withers zich aan bij de marine. Toen hij in 1965 na negen jaar dienst de marine verliet, verkocht hij zijn inboedel en vertrok hij naar Los Angeles om aan zijn muziekcarrière te werken.

Ain't No Sunshine domineerde Amerikaanse hitlijsten

Withers werkte overdag, maar nam in zijn vrije tijd demo's van zijn muziek op. Ook speelde hij waar het maar kon. Uiteindelijk bracht hij samen met Booker T. Jones, die Withers als marinier ontmoette, het nummer Ain't No Sunshine uit. De zanger schreef het nummer na het bekijken van de film Days of Wine and Roses.

Na de release van het nummer behield de zanger zijn baan, omdat hij de muziekindustrie maar een onzekere tak van sport vond. Toch bleek niets minder waar: het nummer domineerde de Amerikaanse hitlijsten in de zomer van 1971. Het belandde op de zesde plek van de r&b-hitlijst en de eerste plek van de poplijsten. Ook won de artiest een Grammy voor het beste r&b-nummer.

Lean on Me geïnspireerd op gospelmuziek

Ook het vlak daarna verschenen nummer Lean on Me kon op veel positieve reacties rekenen. Voor het nummer over zijn soms moeilijke jeugd en liet Withers zich op muzikaal gebied inspireren door de kerkelijke muziek die hij als jongen hoorde in de Baptist Church.

Jaren later wordt het nummer nog steeds gezien als een ode aan de kracht van vriendschap. Bovendien heeft zowel Bill Clinton als Barack Obama het nummer gebruikt bij de inauguratie tot president.

Zowel Ain't No Sunshine als Lean on Me staat in de Rolling Stone-lijst van de vijfhonderd beste nummers aller tijden.