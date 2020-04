Elke vrijdag ververst muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Lil' Kleine & Ronnie Flex - Vandaan

Lil' Kleine brengt vanuit Dubai zijn derde plaat Jongen van de Straat uit. Vorige week deelde hij al het titelnummer. Op het album werkt Lil' Kleine ook weer samen met Ronnie Flex, met wie hij eerder de hit Drank & Drugs had. Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, omschrijft zijn album in gesprek met NU.nl als zijn beste tot nu toe.

Beluister Vandaan hier

Anouk - I Love You

Anouk zit momenteel nog steeds in de Marokkaanse stad Marrakesh en deelt demo's van haar liedjes. De ruwe versie van I Love You werd zo goed ontvangen dat de zangeres besloot het nummer samen met producer Ramiks af te maken. "Een beetje extra aandacht en liefde kunnen we allemaal wel gebruiken in deze tijd", zegt Anouk over de boodschap van haar nieuwe single.

Beluister het nummer hier

Ilse DeLange - Changes

Ilse DeLange heeft even getwijfeld of ze haar nieuwe single Changes wel in deze periode moest uitbrengen. De zangeres besloot het na overleg met haar team toch te doen. "Want het is ook belangrijk dat mensen even met iets anders bezig kunnen zijn, dat ze even een ontsnappingsmoment hebben", vertelt ze in gesprek met NU.nl. De zangeres laat op het nummer meer haar popkant horen.

Beluister het nummer hier

Troye Sivan - Take Yourself Home

De Australische popzanger Troye Sivan heeft inmiddels al twee albums op zijn naam staan en werkte samen met artiesten als Martin Garrix, Ariana Grande en Charli XCX. Sivan schreef zijn nieuwe single Take Yourself Home in een zware periode. Hij besloot tijd voor zichzelf te nemen en zijn familie en vrienden thuis op te zoeken, waar hij weer van opknapte.

Beluister het nummer hier

Drake - Toosie Slide

De Canadese rapper Drake werkte voor zijn nieuwe single samen met danser en influencer Toosie. De twee bedachten een dans bij het nummer, waarvan ze hopen dat fans het massaal over gaan nemen. De videos van mensen die de choreografie uitvoeren, beginnen al de ronde te doen op het sociale medium TikTok.

Beluister het nummer hier