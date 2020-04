De Amerikaanse soulzanger Bill Withers, bekend van nummers als Lean on Me en Ain't No Sunshine, is maandag op 81-jarige leeftijd overleden.

Withers stierf in Los Angeles aan de complicaties van een hartaandoening, zo heeft zijn familie laten weten aan persbureau AP.

"We zijn kapot van het verlies van onze geliefde en toegewijde echtgenoot en vader. Hij was iemand die op zichzelf was en die mensen wereldwijd met elkaar probeerde te verbinden met zijn poëzie en muziek", aldus de familie. "We hopen dat zijn muziek in deze moeilijke tijd troost en vermaak biedt."

Lean On Me wordt momenteel door veel mensen gezien als een troostrijk nummer tijdens de coronacrisis. Verschillende artiesten, koren en medewerkers uit de gezondheidszorg maakten al hun eigen versie van het lied. Eerder werd het gespeeld bij de inauguratie van zowel Bill Clinton als Barack Obama als president.

Withers, die drie Grammy Awards op zijn naam heeft staan, had een vrij korte muzikale carrière. Hij bracht in 1971 zijn eerste album uit, Just as I am, waarop onder meer de nummers Grandma's Hands en Ain't No Sunshine stonden. Later volgden de hits Lovely Day en Just the Two of Us. Halverwege de jaren tachtig stopte Withers met het maken van muziek.

De zanger was getrouwd en had twee kinderen.