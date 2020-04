Mojo-directeur John Mulder zegt zich zorgen te maken over de doorgang van grote zomerfestivals. Mojo speelt als concertpromotor een grote rol bij onder meer Pinkpop, Down The Rabbit Hole en Lowlands.

"Voor ons - en ook voor alle andere spelers in het veld - is dit de slechtste timing ooit", zegt Mulder tegen 3voor12. "We werken met zijn allen aan de festivals, er wordt met ziel en zaligheid getimmerd aan decors, freelancers komen binnen. Iedereen vraagt zich nu af: wat gaan we doen?"

Vanuit de overheid is besloten dat evenementen in ieder geval tot 1 juni geen doorgang kunnen vinden. Hoewel de grote festivals pas na die datum gepland staan, heeft Mulder er een hard hoofd in dat ze doorgaan.

"Eerlijkheid duurt het langst: wij maken ons daar zorgen over. Het rare is dat we op een enkele band na geen afzeggingen hebben voor de zomerfestivals. Je zou denken dat een Amerikaanse groep nu denkt: ik ga in juni echt niet naar Europa. We krijgen wel telefoontjes: gaat het door, wat vinden jullie ervan? Iedereen wacht op het moment dat het echt niet kan, tot een overmachtssituatie ontstaat. Het zou voor ons desastreus zijn als de overheid pas half mei beslist wat er na 1 juni mogelijk is."

'Wij zijn het laatste bedrijf in onze sector dat omvalt'

Verder zou de afzegging van een of meerdere artiesten een sneeuwbaleffect kunnen hebben, stelt Mulder. "En het derde: krijgen we voor 1 juni de internationale vliegindustrie weer aan de praat? Want als we artiesten en hun spullen niet van A naar B krijgen, houdt het ook op."

De Mojo-directeur zegt dat zijn bedrijf, dat ook veel shows in de Ziggo Dome en AFAS Live organiseert, overigens wel "veerkrachtig en financieel gezond" is. "Zeker als we de meeste shows naar het najaar kunnen verplaatsen, dat is uitgestelde omzet. Dat gaat om tientallen miljoenen euro's. Als de zomerfestivals niet door kunnen gaan is dat een enorme aderlating, maar dan zal de honger groot zijn om alles volgend jaar nog hipper en cooler te maken. Wij zijn in onze sector het laatste bedrijf dat omvalt."

