538 Koningsdag gaat dit jaar ondanks het coronavirus toch door. Mensen kunnen het jaarlijkse evenement, dat eigenlijk in Breda zou plaatsvinden en doorgaan zo'n 40.000 bezoekers trekt, op 27 april online bekijken.

Het festival is zowel via radio, TV 538 als online te volgen. De eerste bevestigde acts zijn het dj-duo Lucas & Steve en het internetfenomeen Orgel Joke, die het evenement opent met haar versie van het Wilhelmus.

Om het oranjegevoel en de sfeer bij mensen in huis te kunnen brengen, wordt het publiek ook een actief onderdeel van 538 Koningsdag.

Het evenement is gratis te 'bezoeken' en wordt op 27 april vanaf 15.00 uur uitgezonden.

Op het festival in Breda stonden optredens gepland van onder anderen Anne-Marie, Snollebollekes, Chef'Special, Kraantje Pappie en Davina Michelle. Of al deze artiesten ook in de aangepaste editie te zien zijn, is nog niet bekend. De rest van de line-up wordt in de komende weken bekendgemaakt.

