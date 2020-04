Lil' Kleine brengt vrijdag zijn nieuwe plaat Jongen van de Straat uit. Naast muzikale ambities heeft de rapper (25) ook andere plannen voor de toekomst. "Ik wil mezelf een mooier en beter persoon zien worden."

Je zit momenteel in Dubai met je gezin en een aantal vrienden. Hoe is het daar?

"Het gaat goed, ik heb het heerlijk. Ik volg de situatie in Nederland natuurlijk, en hoop dat die snel verbetert. Hier zijn de meeste gelegenheden ook gesloten, maar wij zitten in een hotelcomplex met villa's en appartementen waar de restaurants gelukkig wel open zijn. Ik zou op zich terug kunnen naar Nederland, maar vrienden zeggen me dat het niet handig zou zijn om daar nu te zijn omdat ik niet kan stilzitten, haha."

Heb je overwogen om je album later uit te brengen? De promotie ziet er nu natuurlijk heel anders uit dan normaal.

"Als er geen corona was, was ik al teruggekomen naar Nederland en hadden we promo kunnen doen zoals we dat hadden ingepland: op trams, op billboards. Maar je kent het gezegde: 'Elk nadeel heeft z'n voordeel'. Het is handig dat je in deze tijd zoveel online kunt doen, en dat is ook wat mensen bij elkaar houdt. Dat is ook de reden dat we hebben besloten om het album niet uit te stellen. Misschien pakt het uiteindelijk zelfs positief uit en bereikt het nog meer mensen."



In een interview zei je onlangs dat je dit je beste album tot nu toe vindt. Waarom?



"Ik denk dat elke artiest dat zegt over z'n nieuwste werk. Maar daarnaast weet ik nu nog beter wat ik wil en waar ik heen wil. Ik heb meer rust in mezelf en ben volwassener geworden. Daar ben ik trots op. Dit is de beste versie van Lil' Kleine ooit."

In dat interview zei je ook dat het je niet uit zou maken als maar een iemand je album koopt. Sta je daar nog steeds achter?



"Ja, maar het is wel een beetje dubbel. Ik weet dat er niet maar een exemplaar van verkocht gaat worden. Eigenlijk kun je zo'n uitspraak alleen maar doen als je al succesvol bent. Van de ene kant zou ik het niet erg vinden als dit album het minder zou doen dan het vorige, maar het zou natuurlijk wel heel leuk zijn als het succes oplevert."

Wat heb je geleerd tussen je vorige album en dit album?



"Ik geef minder een fuck om alles. Ik maak me minder zorgen om succesvol zijn omdat ik ergens weet - en dat bedoel ik niet arrogant - dat ik dat al ben. Ik heb op dit album niet een keer gedacht 'er moet een hit op staan' of nummers geschreven met die gedachte in m'n achterhoofd. Ik heb elk nummer gemaakt zoals ik het wilde maken."

Hield je die hit eerder wel in gedachten?



"Ik wil niet mijn oude muziek de grond in praten, maar bij Ze is een lot uit de loterij, zij is elke dag boos op mij (uit het nummer Loterij, red.) heb ik niet heel veel moeite gedaan op die tekst. Omdat ik al hits heb, kon ik het me nu ook veroorloven om meer m'n eigen ding te doen. Daarom was dit album fijner om te maken."

Je hebt een gezin, je hebt een carrière die goed gaat. Waar droom je nog van?

"M'n kind zien opgroeien en een succesvol man zien worden in hetgeen wat hij leuk gaat vinden om te doen. En natuurlijk hoop ik dat ik zelf nog groter en succesvoller word. Niet per se door te scoren in het buitenland, maar ook met m'n ondernemingen (Lil' Kleine heeft verschillende zaken, waaronder cafe Het Lammetje en frietzaak De Belg). Verder, en dat klinkt misschien cliche, wil ik mezelf een mooier en beter persoon zien worden. Dat is ook iets wat ik ambieer."

Hoe doe je dat?



"Door elke dag wat te leren, door empathie te hebben voor de medemens en te leren waarderen wat je hebt. Ik zeg niet dat ik een duivel was, maar ik heb de afgelopen jaren wel gemerkt hoeveel mooier het je als persoon maakt als je meer empathie hebt. Je komt verder in het leven, je ontmoet mooiere mensen, je maakt mooiere dingen mee."

Heeft het feit dat je nu een gezin hebt daaraan bijgedragen?



"Zeker weten. Dat is een van de allergrootste redenen."