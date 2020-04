Ilse DeLange brengt vrijdag haar nieuwe single Changes uit, waarin ze meer de popkant van zichzelf laat zien. De zangeres vertelt in gesprek met NU.nl te hopen dat ze mensen in deze tijd een beetje afleiding kan bieden.

"We hebben echt wel getwijfeld hoor, of dit nou het moment was. Het voelt heel gek om blij te zijn met een nieuw liedje, terwijl er zoveel heftige dingen gebeuren. We hebben het er met het team heel veel over gehad en uiteindelijk besloten het toch te doen. Want het is ook belangrijk dat mensen even met iets anders bezig kunnen zijn, dat ze even een ontsnappingsmoment hebben", aldus de zangeres.

Tijdens een twee weken durende sessie in Duitsland schreef DeLange Changes. Dat deed ze samen met een team dat ze eigenlijk amper kende. "Ik was daar echt aan toe, die verandering. De afgelopen tijd heb ik heel fijn gewerkt met mensen die ik al heel lang ken en daar ga ik ook zeker mee door, maar het is ook belangrijk jezelf zo af en toe uit te dagen. Dat je de zenuwen in je buik voelt als je erheen moet. En dat je als het dan allemaal af is een gevoel van overwinning voelt, omdat je het toch maar gedaan hebt."

'Popkant is ook een onderdeel van mij'

Het nummer laat een andere kant van de zangeres zien en neigt volgens haar eerder naar werk van vroeger, zoals So Incredible, dan naar haar recentere werk op het album Gravel & Dust. Met Changes en de andere nummers die ze met het Duitse team schreef, hoopt ze aan haar solocarrière in Duitsland te kunnen werken. "Die popkant is ook onderdeel van mij en vond ik zo leuk om weer eens echt te laten zien. Dat je lekker kan dansen op een echte popbeat, dat gaf mij heel veel energie. Het was weer een hele nieuwe uitdaging, want in Duitsland denken ze veel meer in kaders: dit werkt wel en dit niet. En aan mij was het dan om mijn kaders aan te geven."

Changes gaat gepaard met DeLanges solo-uitstap in Duitsland: ze doet mee aan de Duitse versie van De Beste Zangers. "Daarom wilde ik ook graag iets maken dat aansluit bij het publiek daar. Het is niet zo dat ik per se naar een carrière in Duitsland verlang, maar het zou wel heel leuk zijn als mijn deelname deuren opent. En dan is het slim om vast wat nummers te hebben die daar op de radio gedraaid zouden kunnen worden."

"Het is wel heel bijzonder hoor, dat ik eraan mee mag doen. De andere deelnemers kennen elkaar al en ik kom daar toch binnen als het nieuwe meisje in de klas. Het klikte gelukkig heel goed en het was heel bijzonder om die artiesten mijn liedjes te horen zingen. En ook leuk: in Duitsland komt er meteen een documentaire achteraan van de artiest waar de nummers van zijn. Dus straks heeft het Duitse publiek in één keer twee uur Ilse, hopelijk vinden ze dat leuk en gaan ze dan ook naar Changes luisteren."

'Muziek gaat over mensen raken'

Dat Changes tekstueel aansluit bij de huidige tijd - omdat het leven er nu heel anders uitziet en er daardoor ook weer mogelijkheden ontstaan - is puur toeval. Het nummer is namelijk in januari al geschreven. "Het sluit wel mooi aan, ja. Het nummer gaat niet over deze situatie, maar is er wel op toepasbaar. Ik zou het natuurlijk heel mooi vinden als het mensen aan het denken zet, maar het is niet mijn hoofddoel. Voor mij gaat muziek maken over mensen raken. Dat je iets voelt, welke emotie dat ook is."

"Mijn moeder verstaat geen Engels, dus die weet niet wat mijn teksten precies betekenen. Maar de muziek raakt haar en maakt emoties los. Dat is toch prachtig? Ik krijg berichten van fans die vertellen dat ze zoveel aan een nummer hebben gehad, omdat ze de tekst naar zichzelf konden vertalen of mensen die ineens konden verwoorden wat ze nou voelden. Ik vind dat zo bijzonder en het went nooit. Ik vind het prachtig dat ik op die manier mensen kan raken."