Adam Schlesinger, bekend van onder meer de groep Fountains of Wayne en zijn prijswinnende liedteksten voor de serie Crazy Ex-Girlfriend, is woensdag overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De muzikant is 52 jaar geworden.

Schlesinger was al ruim een week opgenomen in het ziekenhuis omdat hij ernstig ziek was. Hij laat twee dochters na.

De muzikant schreef veel liedjes voor films en series. In 1997 werd hij genomineerd voor een Oscar met het nummer That Thing You Do, dat hij schreef voor de gelijknamige comedy met Tom Hanks.

Hij was ook onderdeel van de groep Fountains of Wayne, die in 2003 een grote hit scoorde met het nummer Stacy's Mom. Het liedje werd genomineerd voor twee Grammy Awards.

Muzikant won meerdere grote prijzen

In 2012 won Schlesinger een Emmy Award voor het openingsnummer dat hij schreef voor de Tony Awards. In 2019 viel hij wederom in de prijzen bij de Emmy's, ditmaal voor muziek die hij maakte voor de comedyserie Crazy Ex-Girlfriend. Hij schreef in totaal 157 nummers voor de serie en produceerde alle liedjes die erin te horen waren.

Meerdere oud-collega's van de muzikant hebben op zijn overlijden gereageerd. "Ik ben ontzettend verdrietig vandaag", twittert Hanks, die de hoofdrol speelde in That Thing You Do.

"Ik heb zo veel over Adam te zeggen dat ik geen woorden kan vinden", zegt Rachel Bloom, medebedenker en hoofdrolspeler van Crazy Ex-Girlfriend. "Hij is onvervangbaar."

