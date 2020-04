Acteur Michael C. Hall heeft donderdag de EP Princess Goes to the Butterfly Museum uitgebracht met zijn band die dezelfde naam draagt als de EP. Er staan zes nummers op de plaat die negentien minuten lang is.

De overige bandleden zijn Peter Yanowitz, de oorspronkelijke drummer van The Wallflowers, en Matt Katz-Bohen, sinds 2008 toetsenist bij Blondie. De drie ontmoetten elkaar bij de Broadwayproductie Hedwig and the Angry Inch, waarin Hall een hoofdrol had, Katz-Bohen muzikaal directeur en instrumentalist was en Yanowitz drumde.

"Het is geweldig om samen te spelen met twee mensen voor wie ik zo veel bewondering heb", aldus zanger Hall over de muzikale samenwerking. "Hoewel we met zijn drieën zijn, hebben we het gevoel dat wat we samen creëren, de vierde aanwezige is."

De naam van de in 2018 opgerichte band is bedacht door de toen vijfjarige dochter van Katz-Bohen. Geïnspireerd door de naam zien de bandleden een wereld voor zich waarin een vlindermuseum tot leven komt.