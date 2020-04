De Amerikaanse jazzpianist Ellis Marsalis Jr. is woensdag op 85-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus, zo meldt The New York Times donderdag. Behalve een begenadigd pianist was Marsalis Jr. ook de drijvende kracht achter de muziekcarrières van vier van zijn zoons.

Marsalis Jr. werd in 1934 geboren in New Orleans en studeerde in 1955 af aan de Dillard University in de richting muziekeducatie. Waar veel musici New Orleans kozen voor traditionele jazzvormen, was Marsalis Jr. een van de grondleggers van de bebop en andere nieuwe richtingen die het muziekgenre later zou kiezen.

De muzikant was de mentor van zijn zoons, van wie trompettist Wynton Marsalis en saxofonist Branford Marsalis het bekendst zijn. Wynton won in 1997 de Pulitzerprijs voor muziek en Brandon won meerdere Grammy's.

In 2008 werd Marsalis Jr. toegevoegd aan de Louisiana Music Hall of Fame. Drie jaar later kreeg de Marsalis-familie een onderscheiding voor de bijdrage aan de Amerikaanse muziekcultuur.

