Justin Bieber heeft de Noord-Amerikaanse tournee die in het teken staat van zijn nieuwste album Changes uitgesteld. De tournee zou aanvankelijk op 14 mei beginnen, maar vanwege het coronavirus heeft de zanger de datums afgezegd. In een statement zegt een woordvoerder van Bieber dat er zo spoedig mogelijk een update komt over wanneer de tournee alsnog zal plaatsvinden.

"In het licht van de huidige crisis in de volksgezondheid en met de grootste bezorgdheid voor alle betrokkenen, zal Justin Bieber alle momenteel geplande datums voor The Changes Tour uitstellen", staat te lezen in een statement dat naar Amerikaanse pers is gestuurd.

"Terwijl Justin - samen met zijn band, dansers en crew - hard aan het werk is geweest om een ​​geweldige show voor te bereiden, heeft hij altijd de gezondheid en het welzijn van zijn fans vooropgesteld. Hij wacht met spanning op de gelegenheid om weer op pad te gaan en te spelen in een ruimte die voor iedereen veilig is."

De zanger vraagt zijn fans om hun tickets te behouden, omdat deze geldig zijn op de nieuwe datums.

Er stond nog geen Europese tournee gepland.