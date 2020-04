De Amerikaanse jazztrompettist Wallace Roney is dinsdag op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus, zo meldt NPR. De muzikant speelde met veel grootheden in de jazz, onder wie zijn idool Miles Davis.

De in 1960 in Philadelphia geboren Roney kreeg jazzlessen van onder anderen Dizzy Gillespie. Later studeerde de trompettist af aan de Duke Ellington School of the Arts.

Roney was de enige trompettist die Miles Davis als mentor had. Hij kreeg van Davis een trompet cadeau en trad met de jazzgrootheid op tot diens dood in 1991.

In 1995 won Roney een Grammy muziekprijs voor zijn bijdrage aan het album A Tribute to Miles Davis.

