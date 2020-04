Rick Astley geeft op 28 oktober in Manchester een gratis concert voor Brits zorgpersoneel. De zanger wil op die manier de zorgverleners bedanken voor hun werk tijdens de coronacrisis, meldt hij via Instagram.

Naast zorgpersoneel kan ook politie- en brandweerpersoneel vanaf 2 april een gratis concertkaartje bestellen via de website van de NHS, de Britse gezondheidszorgorganisatie.

Astley zegt niet te weten hoe hij anders zijn dank moest uiten. De zanger belooft zich "kapot te gaan werken om een geweldige show neer te zetten".

De zanger brak in 1987 door met de hit Never Gonna Give You Up. In 2007 is uit dit nummer de trend Rickrolling voortgekomen; mensen sturen elkaar een linkje naar zogenaamd een interessant artikel en belanden vervolgens bij de videoclip van Astleys hit.

