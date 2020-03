Punkpopband Blink-182 heeft fans opgeroepen om mee te werken aan de nieuwe videoclip voor het nummer Happy Days.

De band plaatste de oproep op hun sociale mediakanalen, met daarin een link naar een formulier met meer details over het project.

Op het formulier staat te lezen: "Zit je thuis vast? Dit is een ongekende tijd die iedereen doet hopen op happy days, dus hadden wij een idee. Laten we een videoclip maken die laat zien hoe jij je social distancing-tijd spendeert."

De bedoeling is dat mensen video's insturen van hun alledaagse bezigheden. "Zingen, koken, uitgebreid handen wassen, het proberen van TikTok-dansjes, we willen het allemaal zien", schrijft de band. Vervolgens kiezen muzikanten Mark Hoppus, Travis Barker en Matt Skiba de leukste clipjes uit voor in hun video.

Happy Days is een single van Nine, het meest recente album van de band, dat in september uitkwam. Blink-182 brak in de jaren negentig door met hits als What's My Age Again en All the Small Things.