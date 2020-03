In de week tussen 19 en 25 maart, waarin een groot deel van Nederland is gaan thuiswerken wegens de maatregelen rond het coronavirus, heeft Spotify een aantal opvallende veranderingen opgemerkt in het soort muziek dat wordt gestreamd. Zo luisteren mensen vaker naar rustige muziek.

De nummers die Spotify-gebruikers in deze week aan hun playlists hebben toegevoegd, zijn vaker akoestisch, minder dansbaar en energiek dan in de periode voor eind maart. Ook wordt er vaker instrumentale muziek geluisterd.

De virtuele concerten die veel artiesten vanuit hun eigen huiskamer geven nu hun concerten voorlopig zijn uitgesteld, lijken ook hun vruchten af te werpen. Veel van deze zangers en bands zien na zo'n huiskamerconcert een toename in het aantal streams van hun muziek, wat erop wijst dat mensen deze muziek opzoeken nadat ze de show hebben gezien. Tot deze artiesten behoren onder anderen James Blake en Jewel.

Ook zouden mensen vaker podcasts opzetten over zelfontwikkeling en gezondheid. Daarnaast merkt Spotify een toename op in de streams van work-outplaylists en lijsten waarin yoga- en natuurgeluiden in voorkomen.

Logischerwijs gebruiken meer mensen sinds de coronamaatregelen Spotify op hun computer, televisie, smartspeakers of gameconsoles, zo merkt de streamingdienst op.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.