Queen en Adam Lambert zijn door de coronacrisis genoodzaakt hun concerten in de Amsterdamse Ziggo Dome uit te stellen. De band zou op 29 en 30 mei in de hoofdstad optreden. De concerten vinden nu op dezelfde data in 2021 plaats.

Ziggo Dome en concertorganisator Mojo laten weten dat de gekochte tickets geldig blijven voor de concerten in 2021, die onderdeel zijn van The Rhapsody Tour.

Queen en Lambert traden in 2018 voor het laatst samen in Nederland op. Toen speelden ze in Rotterdam Ahoy.

De zanger, die doorbrak bij American Idol en tijdens dit programma voor het eerst met de band op het podium stond, sloot zich sinds 2011 steeds vaker bij Queen aan. In 2014 ging hij voor het eerst met de bandleden op tournee.

Twee van de oorspronkelijke vier bandleden van Queen treden nog op: drummer Roger Taylor en gitarist Brian May.

Lambert, die eerder deze maand zijn vierde album Velvet uitbracht, heeft ook nog een soloconcert gepland staan in Nederland. Op 3 september treedt hij op in AFAS Live in Amsterdam.

