Remy Bonjasky, Kenny B en Ellie Lust gaven maandag in het televisieprogramma Jinek een voorproefje van het lied waaraan honderd bekende Nederlanders meewerkten en dat voor steun moet zorgen tijdens de coronacrisis.

Voor het nummer was afgelopen weekend online al behoorlijk wat aandacht: veel mensen waren van mening dat de BN'ers die aan het lied meewerkten vooral de aandacht op zichzelf vestigden tijdens de coronacrisis.

Lust zei hierover in Jinek dat ze het jammer vindt dat er vooraf al zo veel negatieve reacties waren. "Laten we positief zijn. Die negatieve reacties passen helemaal niet bij de goede intenties die achter dit lied zitten. Het is bedoeld voor iedereen die eraan bijdraagt om het land staande te houden."

Bonjasky vindt het "nergens op slaan dat mensen vanaf hun zolderkamertje allemaal van dit soort berichten zitten te typen". Kenny B kan daar juist ook wel weer de grap van inzien: "Het mes snijdt aan twee kanten. Mensen die boos zijn, hebben nu ook weer iets om over te schrijven."

'Als je gevraagd wordt iets te doen voor een ander, dan doe je dat'

Het idee voor het lied ontstond bij Imke Eemons, een moeder die twee zoontjes met een verminderd afweersysteem heeft. "Wij leven al in een soort quarantaine", zei ze in het programma. "Ik houd mij daarbij vast aan muziek. Ik vond dat heel Nederland dit mee moest maken; een hart onder de riem op ieder moment van de dag. Muziek kan altijd." Zodoende benaderde ze een van de tekstschrijvers en ging het balletje rollen.

Zanger Jeroen van der Boom heeft ook aan het lied meegewerkt en liet eerder in een video op Instagram weten dat hij merkt "dat het lied door sommige mensen belachelijk gemaakt wordt en verkeerd wordt uitgelegd". "Als je gevraagd wordt iets te doen voor een ander, dan doe je dat gewoon. Niet om jezelf veren in je kont te steken, maar om mensen kracht te geven. Apart dat er dan zo gereageerd wordt door een heleboel mensen."

Lied wordt dinsdag tegelijkertijd door verschillende zenders gedraaid

Onder anderen Edsilia Rombley, Gordon, Leontien Borsato, Yolanthe Cabau, Martijn Krabbé en Danny Blind werkten ook mee aan het lied.

Alle Nederlandse radiozenders zijn gevraagd het nummer dinsdag om 20.00 uur tegelijkertijd te draaien. De eventuele opbrengsten van het nummer gaan naar goede doelen.

