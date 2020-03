Sam Smith kondigde onlangs het album To Die For aan. De plaat moest in mei verschijnen, maar inmiddels is de artiest van gedachten veranderd. Op Instagram schrijft Smith namelijk dat de plaat is uitgesteld en een andere naam zal dragen.

"Ik heb de afgelopen weken veel nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat de titel van mijn album en de releasedatum niet meer gepast zijn", schrijft Smith. "Ik heb besloten om aan het album te blijven werken en belangrijke veranderingen door te voeren en dingen toe te voegen."

De Britse artiest schrijft nog niet te weten tot wanneer het album wordt uitgesteld en welke naam het zal dragen. "Geen zorgen, er komt dit jaar echt een album, dat beloof ik. Tot die tijd zal ik ook in de komende tijd nieuwe muziek blijven uitbrengen, waar ik erg naar uitkijk."

Smith wenst alle fans het beste toe in een 'ongelofelijk vreemde tijd' en bedankt hen voor de steun. "Ik wil altijd het juiste voor jullie doen", besluit de artiest.

Smith bracht eerder dit jaar de single To Die For uit. Vorig jaar verschenen liedjes als How Do You Sleep? en Dancing With A Stranger, een duet met Normani.