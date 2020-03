Het coronalied Zon wordt maandagavond in de talkshow Jinek opgevoerd. Han Kooreneef, een van de tekstschrijvers, hoopt dat het lied mensen kan helpen: "Soms moet je koorddansen en hoop je dat het niet te pathetisch wordt."

Aan het nummer werkten verschillende Nederlandse artiesten en influencers mee, onder wie Edsilia Rombley, Gordon, Leontien Borsato, Yolanthe Cabau, Martijn Krabbé, Ellie Lust en Danny Blind.

Kooreneef, die onder meer veertig nummers voor Marco Borsato heeft geschreven, vertelt aan NU.nl dat hij graag meewerkte aan het initiatief.

Hoe ontstond het idee voor Zon?

"Ik heb het zelf niet geïnitieerd. Luc Weegels (zanger en producent, red.) belde mij kort geleden op en vertelde dat hij was benaderd door de initiatiefnemers van het klappen voor de mensen in de zorg. Zij wilden graag een lied en zoveel mogelijk bekende artiesten moesten het refrein zingen. Ik was op dat moment bijna klaar met het Lied van Hoop dat ik met mijn dochter heb gezongen. Dat ging afgelopen zaterdag bij Frits Spits in première. Ik twijfelde of ik nóg een lied moest gaan maken, maar hier in Brabant zitten we in het epicentrum van de coronacrisis in Nederland. Het leeft hier enorm en om me heen hoor ik veel verhalen over mensen die ziek worden en zelfs overlijden. Het is eng. Ik ben schrijver en als je schrijft, doe je dat in eerste instantie voor jezelf. Je schrijft dingen letterlijk van je af. Maar ik heb ook de neiging om vuurtjes aan te steken voor andere mensen. Dus ik dacht: waarom niet?"

De tekst van het lied en een fragment staan al online. Hoe waren de eerste reacties?

"Ik begreep dat het bij sommige mensen onder vuur ligt. In het fragment dat nu online staat, hoor je mijn stem, maar de melodie van het lied ligt hoger dan mijn baritonstem toelaat. Het fragment dient als referentie voor de mensen die het uiteindelijk moesten gaan zingen. Als ik een foto van een knie en een scheenbeen van een vrouw te zien krijg, kan ik op basis daarvan niet concluderen dat ik het geen aantrekkelijke vrouw vind. Dan moet je toch de hele foto zien en die wordt vanavond pas getoond. Als mensen daarna zeggen: 'Ik vind het niet mooi', dan kan dat natuurlijk. Dat moet ook. Maar ik vind het op dit moment wat aan de vroege kant om er al op te schieten."

Wat zou de mooiste uitkomst van dit lied zijn?

"Ik hoop bij ieder lied dat ik schrijf dat het gehoord wordt. De opbrengst van Zon gaat volledig naar een aantal goede doelen. Het is in dat opzicht dus zeker van belang dat het door veel mensen gestreamd of gekocht wordt."

Het is pas echt crisis is als een batterij artiesten de krachten bundelen. Dit lijkt me best een uitdaging voor een liedjesschrijver. Heb je getwijfeld toen je gevraagd werd?

"Toen ze me vroegen, stond het hele project nog in de kinderschoenen. Het was nog niet zo groots en meeslepend als het nu door de medewerking van de artiesten geworden is. Het enige wat ik altijd belangrijk vind, is dat een lied vanuit echtheid ontstaat. Op het moment dat ik het verzoek kreeg, zag ik geen enkele reden aan wiens goede bedoelingen dan ook te twijfelen. En ik heb genoeg vertrouwen in de mensheid om dat nog steeds niet te doen. Het zou best kunnen dat er tussen de artiesten mensen zitten die denken: nou ja, dan kom ik in ieder geval even met mijn snuit in beeld. Artiesten hebben belang bij aandacht. Maar van de mensen waarvan ik weet dat ze meedoen, heb ik geen enkele reden om aan te nemen dat ze het voor de aandacht doen. Ik weet trouwens ook helemaal niet wie er nou uiteindelijk allemaal meedoen. Nadat ik de demo had ingeleverd, ben ik niet bij de andere processen betrokken geweest. Ik heb artikelen gezien waarin ik als producent werd aangeduid, maar dat is niet zo."

Hoe voorkom je dat zo'n tekst te zoetsappig of pathetisch wordt?

"Het refrein bestond al. Ik heb daar enkel een paar woorden aan veranderd, zodat het wat beter op elkaar aansluit. En ik heb een groot deel van de coupletten geschreven. De hele tekst is uiteindelijk geschreven door Luc Weegels, mijzelf en een rapper, wiens naam ik nog niet mag noemen. Ik hoop altijd aan de goede kant van de lijn te blijven. En met die lijn bedoel ik ook smaak. Mijn intentie was om een tekst te schrijven waar mensen zich in lastige tijden zoals nu, even aan kunnen opwarmen. Soms moet je koorddansen en hoop je dat het niet te pathetisch wordt. Maar het is zoals gezegd ook een kwestie van smaak. Er zullen heus wel mensen zijn die het misschien net een stapje te ver vinden gaan. En dat mag ook."