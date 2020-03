Countryzanger Joe Diffie is zondag op 61-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus, zo meldt Variety. De zanger was bekend van nummers als Bigger Than the Beatles en Pickup Man.

Afgelopen vrijdag werd pas bekendgemaakt dat de zanger leed aan COVID-19.

Diffie had in de jaren negentig veel nummer 1-hits. Hiermee won hij meerdere Grammy's. De Amerikaan bereikte in de jaren negentig ook de top tien hits in The Billboard Hot Country Songs.

