Singer-songwriter Alan Merrill is zondag op 69-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus, zo heeft zijn dochter bekendgemaakt op Facebook. Merrill was vooral bekend door de door hem geschreven en origineel uitgevoerde I Love Rock 'n' Roll, dat een hit werd in de uitvoering door Joan Jett.

Merrill werd in 1951 geboren in New York als zoon van twee jazzmuzikanten. Van zijn negende tot zijn dertiende zat hij op een kostschool in Zwitserland.

Op zijn veertiende begon Merrill zijn muzikale carrière als onderdeel van de band The Kaleidoscope. In 1968 vervolgde de singer-songwriter zijn loopbaan in Japan, met de band The Lead.

Merrill's grootste succes kwam in 1975, toen hij, inmiddels in Londen wonend, met de band Arrows het door hem geschreven I Love Rock 'n' Roll uitbracht. Het nummer zelf werd pas een grote hit in de uitvoering door Joan Jett in 1981, maar Arrows kreeg dankzij dit nummer een eigen televisieshow die twee jaar te zien was bij Granada ITV.

Merrill bleef ook later actief als muzikant. In 2019 bracht hij rond Valentijnsdag het door hemzelf geschreven nummer Your Love Song uit.

171 Video Alan Merrill - I love rock n roll

