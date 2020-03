Krzysztof Penderecki is zondagochtend op 86-jarige overleden, zo melden Poolse media. De Poolse componist en dirigent was in 2013 de speciale gast tijdens het Grachtenfestival in Amsterdam.

Penderecki werd in 1933 geboren in het Poolse Dębica. Als kind kreeg hij viool- en pianoles.

Na het voltooien van zijn opleiding compositie aan de Poolse Staatshogeschool voor muziek en de studies filosofie, kunst- en literatuurgeschiedenis aan de universiteit van Krakau won Penderecki meerdere prijzen voor zijn composities en dirigentenwerk.

In 2013 trad Penderecki als speciale gast op tijdens het Amsterdamse Grachtenfestival. Hij gaf toen een optreden met zijn eenmalige Internationaal Jeugd Symfonie Orkest.