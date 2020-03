De meeste artiesten kiezen er nu voor hun album op een later tijdstip uit te brengen, maar Dua Lipa (24) trekt haar album Future Nostalgia midden in de coronacrisis juist naar voren. Recensenten zijn het eens: voorlopig zijn we, gelukkig, nog niet van de jonge zangeres af.

OOR - 'Ongetwijfeld miljoenen plays op Spotify scoren'

"Don't Start Now en Physical waren al dikke hits en de helft van de tracks op het album is minstens even catchy. Aan haar rij hits kunnen we in ieder geval - het door een sample uit Your Woman van White Town gedragen - Love Again toevoegen. Maar ook het Prince-achtige Levitating, Pretty Please en Good In Bed gaan ongetwijfeld miljoenen plays op Spotify scoren."

Vulture - 'Dua Lipa schiet altijd raak'

"Dua Lipa schiet als schrijfster altijd raak. Future Nostalgia luistert lekker weg en is een salvo van deuntjes over verliefd worden op iemand, of iemand aan de kant zetten. Fans van New Rules zullen verrukt reageren als ze Don't Start Now en Good in Bed horen. Laatstgenoemde gaat over een fysieke aantrekkingskracht voelen voor een knappe, maar domme partner, die je doet denken aan de teksten van Lily Allens Smile. De liedjes over verliefdheid zijn juist euforisch. Cool is een waardige opvolger van de nummers van de Jonas Brothers en Gwen Stefani met dezelfde titel."

Het Parool - 'Grijpt je vanaf de eerste beat'

"Daar tussenin is Future Nostalgia een glorieus popalbum waarop Lipa met een blik van nu naar de muziek van haar jeugd kijkt. Een vleugje disco, een snufje funk en een dot eightiespop. Het hoogtepunt? Moeilijk kiezen, maar Love Again - met de eerder door White Town (Your Woman) gebruikte sample van de trompetpartij van My Woman van jarendertigster Al Bowlly - is onweerstaanbaar. Of toch de door Chic beïnvloede rollerdisco van Levitating? Future Nostalgia grijpt je vanaf de eerste beat en laat niet meer los."

Esquire - 'Geen tijd voor tranen'

"Op Future Nostalgia is geen tijd voor tranen: of Dua is blij en verliefd, of ze neemt afscheid van iemand. Zelfs als ze beschrijft hoe ze zich machteloos voelde in een nieuwe relatie, doet ze dat als een ware koningin: "God damn, you've got me in love again." Ze heeft haar tweede vorm aangenomen die meteen haar sterkste is: de alfavrouw die ze zelf beschrijft in het titelnummer."

