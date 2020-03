Van uiteenlopende onderscheidingen tot haar iconische samenwerkingen met Ramses Shaffy. Chansonnière Liesbeth List, die afgelopen woensdag op 78-jarige leeftijd overleed, laat een rijk oeuvre aan muziek- en acteerprestaties achter. Een overzicht van de hoogtepunten uit haar carrière.

Als 21-jarige zangeres werd List in 1962 ontdekt door Ramses Shaffy, die haar vroeg om deel te nemen aan het theatergezelschap Shaffy Chantant.

Een gouden greep, want het duo zou nog jarenlang muzikaal optrekken en grote successen boeken. Een vroeg voorbeeld daarvan was Shaffy cantate in 1965.

Drie jaar later volgde Pastorale, de chanson die steevast hoog in de jaarlijkse Top 2000 prijkt. In 2019 stond de plaat op plek 73. In 2009, het jaar dat Shaffy overleed, stond hij zelfs op plek zes. Ook Laat me/vivre uit 1978, een cover van Serge Reggiani's Ma dernière volonté (Vivre), is nog altijd een geliefde samenwerking tussen Shaffy en List.

List kreeg hoogste Franse onderscheiding voor buitenlanders

List werd meerdere malen onderscheiden voor haar werk. Zo won ze zowel in 1970 als in 1995 een Edison en kreeg ze een Gouden Harp. In 2002 werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en drie jaar later volgde een benoeming tot Officier in het Franse Legioen van Eer, de hoogste Franse onderscheiding voor buitenlanders.

De zangeres werd in 1999 door Albert Verlinde gevraagd voor de hoofdrol in de musical Piaf, wat ervoor zorgde dat List na een mindere periode weer groot succes boekte. Ze kreeg twee keer een Musical Award voor haar rol, zowel in 2000 als in 2009, toen ze een oudere versie van de Franse zangeres vertolkte.

Een paar jaar later maakte List bekend te stoppen met lange tournees. 40 jaar Liesbeth was in 2012 dan ook haar laatste lange tour. Daarna gaf ze nog wel losse optredens en deed ze enkele kleine tournees. In 2015 verscheen haar laatste album: Echo.

"Het verhaal is verteld", vertelde List in augustus 2017 aan de Volkskrant. De dementerende zangeres besloot een punt achter haar carrière te zetten. Hetzelfde jaar verschenen er een musical over haar leven en de biografie De dochter van de vuurwachter. "Ik leef in het nu", vertelde List. "Ik laat alles over me heen komen, begrijp je? En wat dat podium betreft: het is mooi geweest. Ja, inderdaad, dat is ook de titel van een van mijn nummers: Het is mooi geweest."