Zangeres en actrice Liesbeth List is 78-jarige leeftijd overleden. Haar familie bevestigt dat ze woensdag 25 maart in haar slaap is overleden in haar woonplaats Soest.

Liesbeth List werd geboren als Elisabeth Dorathea Driessen in Bandung, destijds onderdeel van Nederlands-Indië, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze woonde haar eerste jaren in een Japans interneringskamp en kwam na de bevrijding met haar vader naar Nederland. Via een weeshuis kwam ze uiteindelijk in een pleeggezin terecht op Vlieland, waarna ze de achternaam aannam van haar pleegouders.

List begon haar carrière in 1962 met optredens in verschillende televisieshows. Ze trok daarmee de aandacht van zanger Ramses Shaffy, wat het begin van een lange samenwerking betekende. Samen hadden ze grote successen met nummers als Laat Me (Vivre), Aan de andere kant van de heuvels en Pastorale.

Ook solo oogstte List successen. Liederen als Te veel, te vaak en Kinderen een kwartje werden hits in de jaren zeventig. In 1994 werkte de zangeres samen met Frank Boeijen aan het album List. Op de plaat die Boeijen produceerde, zong ze onder meer zijn lied De verzoening.

List zong regelmatig chansons vertaald uit het Frans, van onder meer Jacques Brel en Edith Piaf. In 1999 kroop ze voor de musical Piaf in de huid van de Franse zangeres. Tien jaar later keerde ze nog eens terug met dezelfde musical. Het leverde haar twee Johnny Kraaijkamp Musical Awards op.

Ze won in haar carrière twee Edisons en een Gouden Harp. Ook werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

List was van 1965 tot en met 1979 samen met schrijver Cees Nooteboom. Daarna trouwde ze met Robert Braaksma, met wie ze dochter Elisah kreeg. List bleef met Braaksma getrouwd tot hij in 2014 overleed.

List maakte in 2017 bekend te stoppen met optreden, omdat ze leed aan een vorm van dementie. Vanwege de uitbraak van het coronavirus vindt de uitvaart in kleine kring plaats.