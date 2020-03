Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Dua Lipa - Break My Heart

Waar popsterren als Lady Gaga en Alicia Keys besloten om hun albumreleases uit stellen vanwege het coronavirus, koos Dua Lipa er juist voor haar plaat eerder uit te brengen. Future Nostalgia moest eigenlijk 3 april uitkomen, maar de zangeres verschoof het naar een week eerder. Tegelijkertijd met het hele album brengt ze Break My Heart als single uit. Het nummer bevat een sample van het lied Need You Tonight van de Australische jarentachtigband INXS. Lipa scoorde van Future Nostalgia eerder al de hits Don't Start Now en Physical.

Beluister het nummer hier

229 Video Dua Lipa - Break My Heart

Lil' Kleine - Jongen Van De Straat

Lil' Kleine mag dan nog steeds op vakantie zijn in Dubai, de rapper gaat gewoon door met het uitbrengen van nieuwe muziek. Hij deelt de nieuwe single Jongen Van De Straat en volgende week volgt zijn derde plaat, getiteld Het Album. Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, kondigde eerder deze week aan iets terug te willen doen voor de podia die hem in zijn begindagen hebben geboekt, nu de muziekindustrie door de coronacrisis veel verlies draait.

Beluister het nummer hier

Pearl Jam - Retrograde

Pearl Jam is alweer toe aan hun elfde album. De band met frontman Eddie Vedder brengt op vrijdag de plaat Gigaton uit. Donderdagavond gingen de bandleden live op YouTube om het album première te laten gaan, compleet met zogeheten 'visualizers' bij elk nummer. Gigaton is de opvolger van het in 2013 verschenen Lightning Bolt.

Beluister Retrograde hier

Kygo, Zara Larsson & Tyga - Like It Is

De Noorse dj Kygo en de Zweedse zangeres Zara Larsson zijn twee van de meest succesvolle Scandinavische artiesten van de laatste jaren. De twee besloten hun krachten te bundelen op de nieuwe single Like It Is en nodigden rapper Tyga uit om een couplet bij te dragen. Kygo bracht eerder al nummers uit met artiesten als Ellie Goulding, Rita Ora, OneRepublic, Selena Gomez, Imagine Dragons en zelfs Whitney Houston (postuum). Larsson is vooral bekend van haar hits Lush Life en Never Forget You.

Beluister het nummer hier

Sam Feldt & Ella Henderson - Hold Me Close

De Nederlandse dj Sam Feldt brengt de samenwerking Hold Me Close met de Britse zangeres Ella Henderson uit. Feldt scoorde eerder al hits met nummers als Post Malone, Show Me Love en Summer On You. De dj werkte met namen als Akon, Lucas & Steve en Kate Ryan. Henderson is in Nederland vooral bekend door haar hit Ghost uit 2014. Verder nam ze nummers op met Kygo en Jax Jones.

Beluister het nummer hier