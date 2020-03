Bob Dylan deelt vrijdag via sociale media het nooit uitgebrachte Murder Most Foul. De 78-jarige zanger vertelt dat de plaat "een tijdje geleden" is opgenomen, maar zegt niet hoe oud het nummer precies is. Zijn stem klinkt nog relatief jong.

Met een speelduur van bijna zeventien minuten duurt Murder Most Foul langer dan Dylans Highlands uit 1997, de slotplaat van het album Time Out of My Mind. Het lijkt daarmee om de langste plaat uit het oeuvre van de Amerikaanse zanger te gaan.

Dylans nummer begint in het Dallas van november 1963, waar de Amerikaanse president John F. Kennedy werd doodgeschoten. De artiest zingt over de impact van de moord op de Amerikaanse maatschappij.

Het oeuvre van Dylan bestaat uit onder meer 38 studioalbums en 91 singles. Zijn recentste albums zijn gevuld met covers van Amerikaanse klassiekers, zoals Triplicate uit 2017. Eind vorig jaar bracht de zanger een aantal onuitgebrachte samenwerkingen met Johnny Cash uit.