De Amerikaanse band Nine Inch Nails heeft woensdag gratis muziek uitgebracht in de vorm van twee albums: Ghosts V: Together en Ghosts VI: Locusts. Volgens de band zijn het "twee verschillende platen, voor twee verschillende stemmingen". De band hoopt met muziek te kunnen zorgen voor meer verbondenheid tijdens de coronacrisis.

In een verklaring zegt de band, bestaande uit Trent Reznor en Atticus Ross: "Muziek heeft ons altijd door allerlei dingen weten te helpen, goed of slecht. Met dat in ons achterhoofd hebben we besloten om tot diep in de nacht door te werken om deze nieuwe albums te kunnen afmaken. Hierdoor proberen we geestelijk redelijk gezond te blijven. We hopen jullie snel weer te zien, blijf verstandig, veilig, en pas op elkaar."

Naast dat de instrumentale muziek gratis is te downloaden op de website van de band, verschijnen Ghosts V: Together en Ghosts VI: Locusts woensdagavond ook op streamingplatformen.

In 2008 bracht Nine Inch Nails al delen I tot en met IV uit in de Ghosts-serie. Het laatste studioalbum van de band komt uit 2013, hoewel er sindsdien wel muziek is uitgebracht in de vorm van EP's. In 2016 verscheen Not the Actual Events, in 2017 Add Violence en in 2018 Bad Witch.

Reznor en Ross hebben ook filmmuziek geschreven, onder meer voor Watchmen en The Social Network.