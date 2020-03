Abbey Hoes (25) schreef haar debuutsingle While I'm Here op de dag dat haar oom overleed. In gesprek met NU.nl vertelt ze dat ze dit nummer als eerst wilde uitbrengen om het leven te vieren en om haar oom te eren.

"Het lied draagt uit dat we het leven moeten vieren zolang het er is en hoe het komt", vertelt Hoes. "Juist in deze periode is dit ook wel nodig. We moeten niet vergeten dat het leven ondanks alle ellende en pijn ook mooi kan zijn."

In de videoclip bij de single is Hoes te zien met een groep vrienden die in een busje op een roadtrip gaat. "Het weerspiegelt mijn gevoel bij ultieme vrijheid. Dat is mijn droom, in een busje met vrienden de wereld zien. Het wordt niet beter dan dat. Het is ook gedeeltelijk geïnspireerd op hoe de vrouw van mijn oom vroeger was. Zo zie ik voor me dat hun jeugd was."

Het geluid van While I'm Here, dat ze zelf omschrijft als "vrij bombastisch", is overigens niet representatief voor het album. "De plaat is meer country en americana. Dat heb ik te danken aan mijn oma die aan linedancen deed en mij altijd meenam. Eigenlijk is het album een samensmelting van alle muziek die ik zelf leuk vind."

'Vind zingen nog steeds superspannend'

Hoes stelde in een interview met het AD in 2016 dat ze zingen "schijteng" vindt en ze zichzelf geen zangeres zou durven noemen. Daarin is nog niet veel veranderd. "Ik vind het nog steeds superspannend hoor, maar ook heel erg leuk. Ik zing al mijn hele leven, maar ik zou mezelf nog steeds niet labelen als zangeres, hoewel ik nu wel iemand ben die muziek maakt."

Het idee om een album op te nemen verliep dan ook spontaan. "Ik zou een serie opnemen waarin ik ook zou zingen en leerde zo iemand kennen van een platenmaatschappij die mij vroeg of ik zelf ook muziek maakte. Ik stuurde hem wat op en hij bood me aan het professioneel te proberen. Het begon met één liedje en toen hadden we er ineens veertien. Het liep helemaal uit de hand, terwijl die serie er uiteindelijk niet eens is gekomen."

Wanneer het album precies verschijnt, weet Hoes nog niet, maar als het aan haar ligt voor de zomer. Voor een tour zijn nog geen concrete plannen. "Dat lijkt me eigenlijk nog steeds 'schijteng'", lacht ze. Toch ziet ze het album niet als een eenmalig uitstapje. "Het smaakt zeker naar meer. Ik blijf natuurlijk films en series draaien, maar wil ook graag meer muziek maken."