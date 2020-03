Abbey Hoes heeft besloten haar carrière als zangeres niet vanwege de coronacrisis uit te stellen. De actrice had de maand maart gekozen om haar debuutsingle While I'm Here uit te brengen en vertelt aan NU.nl dat ze juist nu daaraan vast wil houden.

Terwijl verschillende internationale artiesten hun albumreleases uitstellen, wil Hoes in deze tijd juist haar muziek kunnen delen. "Ik zie veel mensen die iets positiefs te melden hebben, schrijven dat het raar voelt om zoiets nu te delen. Omdat er zoveel pijn, ellende en verdriet is, denk ik juist dat het goed is om dit te blijven doen", legt ze uit.

"We hebben het nu juist nodig om te dromen en te praten over dingen die we graag willen doen", vindt Hoes. "Vroeger in tijden van oorlog werden er ook niet voor niets zangeressen en entertainers naar de troepen gestuurd. Het zorgt voor afleiding en iets om naar uit te kijken."

Over de beperkte promotiemogelijkheden om haar nieuwe single aan de man te brengen, maakt de actrice zich geen zorgen. "Online zijn er veel mogelijkheden en ik doe wat ik kan." Op de suggestie of ze While I'm Here wellicht live gaat spelen op Instagram, reageert ze enthousiast. "Dat is een goed idee, bedankt!"

Hoes was als actrice te zien in films als Verliefd op Cuba en Zwaar Verliefd en won een Gouden Kalf voor haar hoofdrol in Nena. Op televisie was ze te zien in onder meer Dokter Deen, Zwarte Tulp en Petticoat waarin ze ook zong en waarvoor ze wederom een Gouden Kalf ontving. Hoes legde onlangs de laatste hand aan haar debuutalbum met vooral country en americana. Dat album komt later dit jaar uit.

While I'm Here verschijnt vrijdag 27 maart.