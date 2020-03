De tour die Harry Styles op 2 mei zou beginnen in Zweden is uitgesteld tot 2021. De zanger maakt op Twitter bekend dat hij zijn concert in de Amsterdamse Ziggo Dome inhaalt in maart van dat jaar.

"Iedereen die mij een beetje kent, weet dat optreden mijn favoriete onderdeel van het leven als muzikant is. In deze tijden gaat de veiligheid van de crew, de fans en iedereen eromheen echter voor", verwijst Styles naar de uitbraak van het coronavirus.

De zanger had een concert in de Ziggo Dome gepland staan voor 6 mei. Dat wordt nu uitgesteld tot 27 maart 2021. De Europese tour voor zijn tweede album Fine Line begint op 12 februari in het Italiaanse Bologna.

Het voormalige lid van de boyband One Direction bracht eind 2019 zijn tweede plaat op de markt. Hij scoort momenteel een hit met de single Adore You.

Styles trad ook al op in de Ziggo Dome nadat hij zijn naar zichzelf vernoemde debuutalbum uitbracht.

