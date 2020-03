Camila Cabello stelt haar wereldtournee uit vanwege de situatie rondom het coronavirus, meldt ze woensdag op Instagram. Er zijn nog geen nieuwe data aangekondigd.

"Vanwege al het nieuws en alle onzekerheden nemen we extreme maatregelen om onszelf en onze crew te beschermen", aldus Cabello. "Het spijt me heel erg, ik had er zin in om jullie weer te zien."

Volgens Cabello is het niet mogelijk om te repeteren voor de tournee zonder de medewerkers aan de tournee bloot te stellen aan risico's. De zangeres vindt het uitstel de verantwoordelijke stap.

Cabello zou op 15 juni een optreden geven in de Amsterdamse Ziggo Dome. De tournee van de zangeres zou beginnen in Noorwegen op 25 mei en afsluiten in Miami op 26 september.

De zangeres begon haar carrière als lid van de girlband Fifth Harmony. Solo scoorde ze hits als Havana en Liar en met haar vriend Shawn Mendes nam ze het succesvolle duet Senorita op. Dit werd het meest beluisterde lied wereldwijd op Spotify in 2019.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.