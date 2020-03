Lady Gaga heeft de release van haar nieuwe album Chromatica, dat op 10 april zou verschijnen, uitgesteld. De zangeres laat weten dat het nu niet goed voelt om haar nieuwe muziek met het publiek te delen.

"Na lang nadenken heb ik het ontzettend moeilijke besluit genomen om de release van Chromatica uit te stellen", aldus de zangeres dinsdag op Instagram.

"Ik maak snel bekend wanneer in 2020 het album dan wel verschijnt."

Lady Gaga noemt de tijd waarin we nu leven "hectisch en eng". "Hoewel ik vind dat kunst in deze tijd kan zorgen voor plezier en heling, voelt het niet goed om een album uit te brengen tijdens deze pandemie."

De Amerikaanse vindt dat de gezondheid van de mens nu prioriteit heeft. "Ik had zo veel leuke dingen gepland, zoals een geheim optreden op Coachella. Maar ook veel andere dingen, die ik nog steeds binnenkort met jullie wil delen."

Lady Gaga bracht in 2016 laatste album uit

Het recentste album van de Amerikaanse zangeres, Joanne, verscheen in 2016. Daarna was ze als actrice te zien in de film A Star Is Born. Voor de soundtrack van de film, het duet Shallow met Bradley Cooper, won ze een Oscar.

Lady Gaga brak in 2009 door met hits als Just Dance, Poker Face en Paparazzi. Ze bracht tot nu toe vijf albums uit en behaalde grote successen met liedjes als Born This Way, Bad Romance en Telephone.

217 Video Lady Gaga - Stupid Love

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.