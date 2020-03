Jazzmuzikant Manu Dibango is op 86-jarige leeftijd in Parijs overleden aan de gevolgen van het coronavirus, zo maken zijn nabestaanden via Facebook bekend.

"Vol verdriet moeten we het verlies van Manu Dibango, onze 'Papy Groove', melden. Hij overleed op 24 maart 2020 op 86-jarige leeftijd aan de gevolgen van het coronavirus", is via zijn socialemediakanalen te lezen.

De saxofonist wordt gezien als een van de grondleggers van de afro-jazz, waarin hij elementen van de muziek uit zijn thuisland Kameroen mengt met jazz en funk. Hij maakte tientallen albums. Zijn bekendste muziekstuk is Soul Makossa, waarvan een sample werd gebruikt in Michael Jacksons Wanna Be Startin' Somethin' en Rihanna's Don't Stop The Music.

Het refrein van Soul Makossa was in Nederland inspiratie voor het item Mama Appelsap van radiozender NPO 3FM, waarin luisteraars verkeerd verstane songteksten delen.

De uitvaart van Dibango vindt in besloten kring plaats. De nabestaanden hopen op een later moment een publieke herdenking voor de muzikant te organiseren.

