Armin van Buuren stelt zijn This Is Me- en This Is Blah Blah Blah-shows uit vanwege het coronavirus. De dj meldt op Instagram dat zijn shows op een later moment zullen doorgaan en belooft dat de kopers van een kaartje meer informatie zullen krijgen.

De shows van Van Buuren waren uitverkocht. De nieuwe data zijn nog niet bekend.

Het kabinet maakte maandag bekend dat tot 1 juni alle evenementen zijn verboden. De shows van Van Buuren zouden plaatsvinden van 20 tot 23 mei in de Amsterdams Ziggo Dome.

Waar Van Buurens This is Me-show op volwassenen is gericht, is This is Blah Blah Blah voor kinderen bedoeld. Deze show zou 's middags plaatsvinden. "Ik wil graag mijn liefde voor electronic music en trance music niet alleen met mijn eigen kinderen delen, maar alle jonge fans de kans geven om een show bij te wonen en de energie te voelen die bij een show van dit formaat loskomt", aldus de dj over This is Blah Blah Blah.

