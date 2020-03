In gesprek met Apple Music-presentator Zane Lowe vertelt Elton John dat hij hoopt dat het coronavirus ook iets positiefs teweegbrengt; dat het mensen samenbrengt.

"Elk nadeel heeft zijn voordeel", begint John. "Misschien brengt dit mensen samen en zorgt het ervoor dat we meer rekening met elkaar gaan houden, in een wereld waarin we zo egoïstisch zijn - mezelf meegerekend."

"Het geeft ons tijd om na te denken over waar het leven echt om draait. En het draait om liefde, delen en samenkomen als één. Het maakt nu niet uit welke politieke partij je steunt, of iets in die trant."

De 72-jarige zanger zit momenteel in thuisisolatie met zijn man David Furnish en hun twee zoons Zachary and Elijah. "Om heel eerlijk te zijn, ik vind het heel fijn om nu zoveel tijd met hen te kunnen doorbrengen", zegt John.

Het gesprek is te beluisteren in de podcast Elton John Selects. In de podcast laat Lowe artiesten muzikale lijstjes samenstellen. John koos onder meer voor nummers van The Weeknd, SIX60 en Phase II.