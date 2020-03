Dua Lipa brengt haar tweede album, Future Nostalgia, dat eigenlijk pas op 3 april zou verschijnen, nu op 27 maart uit. Op Instagram kondigt de Britse popster aan dat ze wel haar wereldtour moet uitstellen.

Lipa zou op vrijdag 27 maart de vierde single van het album, Break My Heart, uitbrengen. Dit is nu vervroegd naar woensdag 25 maart, wanneer ook de video verschijnt.

De zangeres zou vanaf april op tour gaan door Europa en het Verenigd Koninkrijk, maar moet dit door de uitbraak van het coronavirus uitstellen. Lipa maakte bekend dat de tour nu pas in januari 2021 van start gaat. Op 3 februari wordt het concert in de Ziggo Dome, dat gepland stond voor 7 mei, ingehaald.

Op Lipa's tweede album staan de hits Don't Start Now en Physical. In de afgelopen jaren had ze al succes met nummers als Be The One, New Rules en One Kiss met Calvin Harris.