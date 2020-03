Lionel Richie heeft het plan om, 35 jaar nadat het origineel uitkwam, een nieuwe versie van het liedje We Are The World uit te brengen. Het is de bedoeling dat de opbrengsten van de single worden gebruikt om de coronacrisis te kunnen bestrijden, vertelt de zanger in gesprek met People.

Al sinds de coronacrisis uitbrak, dacht Richie erover om een liedje te schrijven. Eigenlijk wilde Richie een geheel nieuw nummer maken, maar hij kwam steeds bij zijn oude hit uit.

"Elke keer als ik ga schrijven, komen de woorden 'we are the world' naar boven", zegt de zanger.

"Die regel ontstond nadat Michael (Jackson, met wie Richie het liedje schreef, red.) en ik aan het praten waren. We vonden dat je kan zeggen dat je je eigen leven redt, maar je kan ook zeggen: 'we willen ons leven redden'. 'We are the world' is een statement dat we wilden maken."

'We zitten er met zijn allen middenin'

Daarom is Richie van plan om het nummer uit 1985, waarop ook veel andere bekende artiesten te horen waren, in een nieuw jasje te steken. De single bracht destijds 65 miljoen dollar op (ruim 60 miljoen euro, red.) en werd gebruikt om de honger in Afrika tegen te gaan.

De zanger twijfelde eerst of het een goed moment was om een nieuwe versie van We Are The World te maken. Hij vond het geen gepast moment om het jubileum van de hit uit 1985 te vieren.

"Maar de boodschap die ik in dit lied wil verkondigen, is zo duidelijk', vertelt de artiest. "Het is gaande in China, in Europa, nu ook hier. Als we onze wereldgenoten daar niet redden, dan zal het weer hier komen. We zitten er met zijn allen middenin."

