Nu iedereen aan huis gekluisterd zit door het coronavirus, heeft Alain Clark besloten met andere artiesten muziek te maken en dat te delen via Instagram. In gesprek met NU.nl vertelt een van die artiesten, Jeroen van der Boom, dat er naderhand mogelijk nog iets moois uit is gerold: een positief lied.

"We zijn met zijn tweeën gaan zitten en hebben dingen opgenoemd waar we nu blij van werden. Dat is ook de werktitel nu Ik heb zoveel om blij over te zijn. Veel te lange titel, maar het maakte ons wel heel gelukkig", aldus de zanger.

Van der Boom zit nu veel thuis en brengt tijd door met zijn gezin. Zijn vader en moeder, die beiden ouder zijn dan zeventig, ziet hij nu even niet. "En dat is heel verdrietig, maar het is nu even niet anders. Ik verbaas me ook zo over mensen die nu gewoon naar het strand gaan alsof er niks aan de hand is. Mensen: denk eens niet zo aan jezelf. Het gaat nu niet om jou, maar om je medemens."

Juist nu vindt de zanger het belangrijk ook bij fijne dingen stil te staan. Het liedje dat hij van Clark kreeg is een opsomming van die dingen. "Ik ging pannenkoeken bakken en de eerste lukte, hoe vaak maak je dat mee? Dus dat zit er in, net als de geur van bloemen, je kinderen die spelen, een fijn plekje in je tuin wat je nog niet ontdekt had. Je registreert nu ineens dingen die je eerder helemaal niet opmerkte."

Het nummer komt voorlopig niet uit. "Nee, en misschien wel nooit. Aan de ene kant wil je mensen inspireren en duidelijk maken: er is zoveel moois. Maar het voelt niet oké om nu een heel blij liedje uit te brengen. Daarvoor is er te veel aan de hand in de wereld."