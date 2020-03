Childish Gambino heeft zondag zonder aankondiging een nieuw album uitgebracht. Er zijn twaalf nummers op te horen, waaronder een samenwerking met Ariana Grande.

Variety meldt dat het album 3.15.20 al kort verscheen op zondag 15 maart, maar dat het toen na twaalf uur offline werd gehaald. De titel van de plaat zou daarmee naar de eerste verschijningsdatum verwijzen.

De meeste nummers op het album hebben cryptische titels, zoals 35.31 en 42.26. Grande is te horen in Time. Verder werkte Donald Glover, zoals de zanger echt heet, nog samen met 21 Savage en Khadja Bonet.

Het volledige album wordt daarnaast voor een beperkte periode afgespeeld op een speciale website. De muziek loopt in een constante loop door, zodat iedere bezoeker wereldwijd hetzelfde te horen krijgt. De zanger wil op die manier naar eigen zeggen een gemeenschappelijke sfeer creëeren.

Glover kreeg in 2017 vijf Grammy-nominaties voor het album Awaken, My Love!, en won toen met zijn nummer Redbone. Een jaar later stond This is America in de hitlijsten. Die maatschappijkritische plaat werd vervolgens bekroond met vier Grammy's.