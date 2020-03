Veertien Europese concertzalen, waaronder het Concertgebouw in Amsterdam, vertonen vanaf maandag elke avond om 20.00 uur concertregistraties via Facebook. De registraties zijn tegelijk te zien via de Facebook-pagina's van de deelnemende zalen.

Het Concertgebouw trapt maandagavond af met een registratie uit 2019 van de Negende Symfonie van Antonín Dvořák door het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Dit is het laatste concert dat de in datzelfde jaar overleden voormalige chef-dirigent van het Concertgebouworkest Mariss Jansons gaf in het Concertgebouw.

Andere deelnemende concertzalen zijn onder meer Megaron in Athene, het Weense Wiener Konzerthaus en Barbican Centre in Londen. In de eerste week staan concerten van onder meer het Stockholm Philharmonice en L'Auditori Barcelona gepland.

Vanwege de situatie rondom het coronavirus zijn veel optredens en concerten in binnen-en buitenland afgelast of uitgesteld. Artiesten kiezen als alternatief vaak voor sociale media om in contact te blijven met hun publiek.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.