David Bryan is besmet met het COVID-19-virus, beter bekend als het coronavirus. De toetsenist van rockband Bon Jovi kreeg zaterdag de testresultaten terug, meldt hij via Instagram.

Bryan is al een week ziek, maar stelt zijn volgers gerust over zijn gezondheid. "Ik voel me elke dag beter", aldus de 58-jarige toetsenist van de band. "Wees alsjeblieft niet bang."

De toetsenist van Bon Jovi blijft nog een week in isolatie. Zodra hij zich weer gezond voelt laat Bryan zich opnieuw testen om er zeker van te zijn dat hij het virus niet meer bij zich draagt.

Bryan doet geen uitspraken over mogelijke besmettingen of quarantaine van zijn mede-bandleden. De sociale mediakanalen van Bon Jovi en leadzanger Jon Bon Jovi doen daar ook geen melding van.

Bon Jovi kondigde in februari een wereldtournee vanaf juni aan en een nieuw album in mei. Beide zijn nog niet geannuleerd of uitgesteld.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.