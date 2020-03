Kenny Rogers, die vrijdagnacht op 81-jarige leeftijd een natuurlijke dood stierf, kan gezien worden als een van de grootste countryzangers aller tijden. De muzikant legde de basis voor country-pop-samenwerkingen zoals Old Town Road van Lil Nas X om het hoofd boven water te houden.

Rogers werd in 1938 geboren in het Texaanse Houston als de vierde van acht kinderen. Het gezin waarin de countryzanger opgroeide had het niet breed.

In de jaren vijftig begon Rogers muziek te maken onder de naam Kenneth Rogers. In 1957 resulteerde dat in zijn eerste hit met zijn debuutsingle That Crazy Feeling, een nummer dat nog geen country-invloeden bevatte.

Eind jaren zestig: eigen sound komt tot ontwikkeling

In de jaren zestig speelde Rogers jazzmuziek en werkte als sessiemuzikant tot hij in 1968 zijn eigen geluid begon te ontwikkelen. In dat jaar bracht hij als inmiddels Kenny Rogers met de band The New Edition Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In) uit, een nummer dat in de jaren negentig nieuw leven werd ingeblazen door de film The Big Lebowski.

Na het uiteenvallen van The New Edition in midden jaren zeventig, begon Rogers een succesvolle solocarrière. In 1978 had hij een van zijn grootste hits met The Gambler, wat overigens niet werd geschreven door hemzelf maar door Don Schlitz.

De jaren tachtig bestonden voor Rogers uit samenwerkingen die ook in de popwereld aansloegen, met onder anderen Lionel Richie, Sheena Easton en collega-countryster Dolly Parton. Met die laatste scoorde hij in 1982 een grote hit met Islands in the Stream.

Dergelijke samenwerkingen worden gezien als inspiratie voor latere samenwerkingen tussen country-artiesten en muzikanten uit andere genres. Zo hadden rapper Lil Nas X en countryster Billy Ray Cyrus in 2019 een wereldhit met Old Town Road.

Rogers maakte cross-over om hoofd boven water te houden

Over zijn samenwerkingen met popartiesten zei Rogers dat ze niet per se een bewuste keuze voor country-pop cross-over-muziek waren. "Ik begon niet met countrymuziek om die muziekstijl te veranderen, maar om het hoofd boven water te houden", aldus de countryster. "Daarom maakte ik nummers die meer pop waren."

"Tegenwoordig maakt men helemaal geen country meer, maar creëert men een eigen muziekstijl. Die stijl wordt country omdat countryliefhebbers ervan gaan houden."

Rogers behaalde tussen 1977 en 1987 twintig nummer één-hits in de country-ranglijsten en verkocht 165 miljoen platen. De vijf keer getrouwde en even zoveel keer gescheiden vader van vijf kinderen won in zijn loopbaan drie Grammy's en werd in 2013 opgenomen in de Country Music Hall of Fame.

2015: afscheid van de muziekwereld

In 2015 kondigde Rogers zijn pensioen aan. Hij moest zijn afscheidstournee in april 2018 afbreken omdat zijn gezondheid te wensen overliet. Het jaar erop werd de zanger met uitdrogingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis, maar herstelde.