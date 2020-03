Nu een groot deel van de Nederlanders vanuit huis werkt, is tijdens het werk een muziekje opzetten ook wat eenvoudiger. NU.nl schakelt de hulp van Nederlandse artiesten in voor het samenstellen van een inspirerende playlist voor tijdens het thuiswerken.

Beluister de volledige playlist op Spotify.

Nielson

Nao - Drive and Disconnect

"Een beetje dansen in je woonkamer is nooit weg. Zeker nu alle sportscholen gesloten zijn, kan de beweging geen kwaad en daarnaast maakt dansen altijd vrolijk. En je kunt van je huis maar beter een happy place maken, want als we Rutte mogen geloven, zitten we er nog wel eventjes."

"Als je daar geen zin in hebt, kun je altijd nog naar de tekst luisteren. Door deze gedwongen coronapauze heb ik veel tijd om na te denken over mijn 'haastmentaliteit' in het normale dagelijks leven. Ergens is het best schrijnend dat ik nu meer contact heb met mijn sociale omgeving dan gewoonlijk."

The Roots - You Got Me

"Het voordeel van thuiswerken is dat je een paar keer per dag ongegeneerd kunt verdwalen in je hoofd. Als je dit liedje van The Roots in je playlist zet, dan heb je misschien wel het geluk dat hij precies voorbij komt op het moment dat je ogen glazig worden. Betere achtergrondmuziek voor een dagdroom heb ik nog nergens gevonden."

Mac Miller - Good News

"Er gaan onvermijdelijk momenten komen waarop je er klaar mee bent. Dat lijkt me heel gezond, maar het is wel belangrijk dat vervolgens op tijd je relativeringsvermogen inkickt. Dit liedje neemt je precies mee door zo'n proces. En dan wordt het ook nog eens gezongen door Mac Miller. "It ain't that bad, it ain't so bad", hij kan het weten."

MEROL

Eefje de Visser - De Parade

"Eefje de Visser heeft behoorlijk wat shows af moeten zeggen vanwege het coronavirus. Om haar te steunen en ook omdat het een waanzinnig goede plaat is kies ik De Parade. Eigenlijk moet je gewoon bij het begin van het album beginnen, maar dit vond ik wel een mooi, hoopvol liedje dat troost kan bieden in deze tijd."

Spargo - You and Me

"Mijn favoriete discoliedje van het moment. We moeten namelijk wel blijven bewegen, dus draai gewoon na elke aflevering van je Netflix-serie even dit nummer en swingen maar!"

MEROL - Binnendingen

"'Your grandparents were called to war. You're being called to sit on your couch.' En wat doen we binnen? Binnen doen we binnendingen! Dit Valentijnsliedje van Neerlands meest veelbelovende popster blijkt opeens reteactueel voor alle kinderen, studenten en thuiswerkers."

BLANKS

Tame Impala - The Less I Know The Better

"Dit is voor mij altijd de perfecte song, het scenario maakt niet uit. Kevin Parker (de man achter Tame Impala, red.) is een van mijn grootste inspiraties, hij schrijft en produceert al zijn liedjes zelf, en weet als artiest een geweldige vibe te creëren."

Dayglow - Can I Call You Tonight?

"Dit liedje heb ik afgelopen jaar pas ontdekt, maar het werd de soundtrack van mijn zomer en schoot direct in mijn top 10 songs aller tijden. De delaytjes, lofi gitaren en psychedelische galmpjes: I love it!"

The Neighbourhood - Sweater Weather

"Al jaren een van mijn favoriete songs. Er hangt een soort melancholische sfeer in dit liedje en het weet me elke keer weer te raken. Onlangs zat ik in hetzelfde café te lunchen als de zanger, in Hollywood. Toen was ik echt wel even starstruck!"

Joan Franka

Brandi Carlile - The Joke

"Het is een empowering nummer met een mooie boodschap. Ik krijg van dit nummer altijd de hoop dat alles goed komt. Het haalt echt de oerkracht in mij naar boven."

Feist - Strangers (live)

"Dit nummer laat me altijd even wegdromen en nadenken over het eenheidsgevoel, hoe wij als mensen allemaal behoefte hebben aan acceptatie en allemaal angsten en challenges hebben op onze eigen manier. We zijn altijd verbonden met elkaar."

Joan Franka - The End

"The End heb ik geschreven na een turbulente periode van chaos en depressie. Het nummer gaat over het gehele proces van verlies tot aan het overwinnen van de strijd."

Wouter Hamel

Wouter Hamel zegt binnen te blijven en vooral aan nieuwe muziek te werken die hij binnenkort hoopt uit te brengen. "Jammer genoeg gaat onze tour niet door. We zouden over een week aftrappen, maar veiligheid voor alles."

Antonín Dvořák - Strijkkwartet 10

"En dan vooral het vierde deel: finale allegro assai. Dit is de ideale compositie voor een energieke bezigheid; ramen zemen, keuken/badkamer van top tot teen schoonmaken of zoals nu, een playlist maken voor thuiswerkende mensen."



Anita Baker - Angel

"Anita Baker mag op repeat, de hele dag. Ze heeft zo'n mooie stem en sensuele sfeer. Deze is meer voor de slaapkamer, voor de indoor sports..."



Nancy Wilson & Cannonball Adderley - Save Your Love For Me

"De hele plaat is prachtig en sappig gezongen en gespeeld. Het is misschien bijna te afleidend om bij te werken, zo mooi. Maar goed, voor mij is muziek nooit achtergrondmuziek! Als ik het hard genoeg opzet hoor ik de gillende buitenspelende kinderen op straat bijna niet en nog iets harder en ik hoor de twee verbouwingen hiernaast en hiertegenover ook niet meer."

Fresku

Mustafa - Stay Alive

Rapper Fresku kiest het lied Stay Alive van zijn collega Mustafa uit Toronto, Canada. "Deze plaat inspireert me om buiten de box te denken en te schrijven."

Ms. Lauryn Hill - Superstar

Fresku's tweede keuze komt van het alom geprezen album The Miseducation of Lauryn Hill. "Het lijkt alsof ze het direct naar mij zingt. Het raakt me elke keer weer en weet me te motiveren in meerdere situaties."

Fresku - Glimlach

De rapper sluit af met een toepasselijk nummer uit zijn eigen repertoire. "Dit is een lied dat ik voor mezelf heb geschreven om mezelf te motiveren in moeilijke tijden en me eraan te herinneren om altijd te beginnen met een glimlach."

Nina June

Singer-songwriter Nina June heeft gekozen voor liedjes van Nederlandse artiesten die nieuwe muziek hebben uitgebracht in tijden van het coronavirus. "Wat veel mensen zich misschien niet beseffen is dat artiesten heel veel voorbereiding en geld stoppen in het uitbrengen en promoten van hun album. Als dat samenvalt met zulk groot nieuws en je ook nog je tour moet afzeggen of verplaatsen, is dat best heel moeilijk." Ze raadt iedereen dan ook aan de favorieten van indie-artiesten lekker vaak op te zetten.

Blackbird & Metropole Orkest - Wooden Chairs

"Een hele mooie track van het debuutalbum van Blackbird dat afgelopen week uitkwam, waarin je iets meer van haar jazzroots hoort. Prachtig ingekleurd door het Metropole Orkest. Er zit heel veel rust in, en Merels stem komt heel mooi tot haar recht."

Celine Cairo - Found A Light

"Een prachtige nieuwe track van zangeres Celine Cairo waarin ze bezingt hoe een donkere periode haar uiteindelijk ook rijker en sterker heeft gemaakt. Het ademt hoop en kracht. Heel ontroerend."

DeLange - San Vincenzo

"Delange is een Nederlandse pianist in het neo-klassieke genre. Zijn composities doen denken aan Satie en Tiersen, maar zijn tegelijk heel eigen. Zijn stukken zijn melodisch heel sterk. Ze maken me rustig, maar raken me ook direct in het hart."

Linde Schöne

Linde Schöne gebruikt haar tijd thuis om te schrijven. Ze werkt niet alleen aan nieuwe muziek, maar schrijft ook columns en reclame-jingles. "Ik werk nu eigenlijk harder dan normaal", vertelt de zangeres.

P!nk - Glitter In The Air

Zangeres Linde Schöne koos Glitter In The Air voor meer dan één reden. " Aan de ene kant geeft het me een warm en genegen gevoel, maar tegelijkertijd werkt het ook motiverend. Ik zie nog altijd dat optreden bij de Grammy's voor me waarbij ze in de doeken hangt. Dat was misschien wel het beste Grammy-optreden ooit!"

Ariana Grande - Be Alright

Be Alright van de Amerikaanse popster Ariana Grande werkt voor Schöne op ieder moment. "Hier word ik altijd vrolijk van, zelfs als ik vroeg in de ochtend naar de sportschool ga. Zodra ik Be Alright heb gehoord, ben ik gewoon ready.

Teyana Taylor - Issues/Hold On

Schöne zet tot slot de Amerikaanse R&B-zangeres Teyana Taylor in het zonnetje met haar plaat Issues/Hold On.