Net als afgelopen week verzorgen verschillende artiesten ook dit weekend weer liveshows via sociale media. NU.nl zet er een aantal op een rij.

Alain Clark zingt met collega's: elke ochtend om 11.30 uur

Alain Clark probeert onder de noemer Alain's Safe Space dagelijks een collega op te trommelen die met hem meezingt. Zaterdag is zangeres Davina Michelle te gast.

Bekijk het optreden hier

Livestream Audio Obscura: van zaterdag tot en met dinsdag tussen 17.15 en 19.15 uur

Verschillende Nederlandse artiesten, onder wie Colin Benders, Joris Voorn en Satori, treden van zaterdag tot en met dinsdag tussen 17.15 uur en 19.15 uur op vanuit de A'DAM Toren in Amsterdam. Het idee is om met de livestream geld op te halen voor wereldgezondheidsorganisatie WHO.

De livestream is hier te volgen

Jim Bakkum houdt talentenshow: zaterdagavond 21.00 uur

Jim Bakkum organiseert zaterdagavond een kleine talentenshow via Instagram. "Heb jij een talent (maakt niet uit wat) of wil je gewoon eens een liedje spelen of zingen bij mij of misschien wel mét mij (óók voor mijn talentvolle vrienden en kennissen!) op Insta Live?", doet de zanger een oproep. "Geen prijzen, geen jurering, gewoon plezier met zijn allen."

Doe hier mee met de talentenshow

Frank Lammers speelt Marx: zondagavond om 19.00 uur

Frank Lammers zou eigenlijk in de theaters staan met zijn monoloog Marx, maar heeft er nu voor gekozen om deze zondagavond via de Facebook-pagina van Omroep Tilburg en de website van Het Zuidelijk Toneel uit te zenden. "Zondagavond om 19.00 uur. Er is toch geen Studio Sport", aldus de acteur.

De monoloog is hier te volgen