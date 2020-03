Countryzanger Kenny Rogers, bekend van nummers als Islands in the Stream en The Gambler, is vrijdagnacht op 81-jarige leeftijd overleden.

De zanger stierf thuis een natuurlijke dood in het bijzijn van zijn familie. In verband met het coronavirus zal de uitvaart in zeer kleine kring plaatsvinden. De familie hoopt op een later tijdstip het leven van de zanger te kunnen vieren met zijn vrienden en fans, zo schrijven ze in een verklaring.

Rogers, die in 1938 in Houston (Texas) werd geboren, kan gezien worden als een van de grootste countryzangers aller tijden. Hij won in zijn lange muzikale carrière vele prijzen, waaronder drie Grammy Awards. Ook scoorde hij vele nummer 1-hits.

De zanger trouwde vijf keer en heeft vijf kinderen. Zijn laatste huwelijk, met Marianne Gordon, duurde van 1977 tot 1993.

Kenny Rogers tijdens een optreden in de Amsterdamse Heineken Music Hall in 2016. (foto: BrunoPress)