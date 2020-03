Elke vrijdag ververst muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Maan & Kraantje Pappie - Rode Wijn

Rapper Kraantje Pappie wilde al sinds begin 2019 graag eens een nummer opnemen met zangeres Maan. Inmiddels is het duet een feit. De twee doken samen de studio in voor het lied Rode Wijn, waarop Kraantje Pappie ook als zanger te horen is. "Ik heb veel getraind op mijn zangkunsten en vooral moeten durven om te zingen. Het heeft zich uitbetaald", vertelt hij aan NU.nl. De zangeres noemt het lied een levensles van de rapper naar haar.

The Weeknd - In Your Eyes

The Weeknd levert met After Hours alweer zijn vierde LP af. De Canadese zanger, bekend van hits als Can't Feel My Face en Starboy, besloot in tegenstelling tot Alicia Keys het album ondanks de coronacrisis gewoon met de wereld te delen. The Weeknd bracht in de afgelopen maanden al enkele singles van het album uit, waarvan Blinding Lights een internationale nummer één-hit werd.

Alain Clark - Deze Is Voor Jou

Alain Clark zit niet stil in tijden van crisis. De zanger ontvangt in Alain's Safe Space muzikale gasten met wie hij praat en liedjes zingt vanuit zijn thuisstudio. Zo kwamen Maan en Glen Faria al langs. Ook schreef hij voor NPO Radio 2 het lied Deze Is Voor Jou. In het nummer richt Alain zich tot alle mensen in de zorg en andere beroepsgroepen die Nederland op dit moment draaiende houden.

RIMON - The Morning

De Nederlandse zangeres RIMON stopte in 2018 met haar opleiding aan de Herman Brood Academie om zich volledig op haar carrière te kunnen storten. De r&b-artieste bracht in 2019 verschillende singles en een EP uit en haar nieuwe nummer The Morning vormt het begin van een nieuw project. "Dit is een van mijn persoonlijke favorieten en ik hoop dat het verzachtend voor jullie werkt in deze onzekere tijden", schrijft ze aan haar volgers op Instagram.

John Legend - Actions

John Legend gaf eerder deze week een thuisconcert dat live over de hele wereld te bekijken was. Hij beloofde tijdens het optreden om snel met nieuwe muziek te komen om zijn fans te vermaken terwijl ze door het coronavirus aan huis gekluisterd zijn. Hij nam het grootste deel van zijn volgende album al op. De muziek moet enkel nog gemixt worden. Actions is de eerste single en kwam gelijk vrijdag uit.

