Na bijna 35 jaar lang actief te zijn als de frontman van Rowwèn Heze, gaat Jack Poels (62) voor het eerst (tijdelijk) solo. De zanger merkt dat zijn geluid anders is geworden sinds hij alleen de studio is ingedoken.

"Ik stond tijdens het zingen altijd rechtop met mijn hoofd schuin naar boven, maar ik merkte ineens dat als ik dat niet doe, ik heel anders klink", vertelt Poels in gesprek met NU.nl. "Ik heb letterlijk een andere houding gekregen, waardoor ik meer lucht en rust in mijn lijf heb gekregen."

Poels speelde al zijn hele leven met het idee om solo muziek te maken. "Maar het kwam er maar niet van, er kwam steeds iets tussen." In de zomer van 2019 viel het een en ander samen. Poels had al wat liedjes klaarliggen en toen hij - vlak nadat zijn zoon voor zijn studie naar Zuid-Korea vertrok - tijdens een boswandeling een blauwe veer vond, was dat voor hem een teken dat hij aan die soloplaat moest werken.

"Die blauwe veer triggerde alles", zegt Poels. "Het is een metafoor voor uitvliegen en thuiskomen. Ik ben wel een beetje bijgelovig. Ik vond het bijzonder dat ik op zo'n grijze dag, dat ik in mineur rondliep in een bos, zoiets moois vond. Alle kwartjes vielen op de goeie plek. Ik dacht: nu moet ik doorzetten."

De zanger nam samen met gitarist Bart-Jan Baartmans binnen één dag al twee nummers op en binnen drie maanden was het album klaar.

1 Video Jack Poels - Blauwe Vear

'Zit mijn hele leven al in quarantaine'

Dat resulteerde in de plaat Blauwe Vear, waarvan vrijdag de titelsingle verschijnt. Een van de thema's waarover Poels zingt op zijn album, is zijn diepe verlangen naar veiligheid. "Ik voel me veilig en vertrouwd in mijn eigen omgeving, vanwaaruit ik alles observeer."

De huidige coronamaatregelen vallen de zanger dan ook niet zwaar. "Ik zit eigenlijk mijn hele leven al in quarantaine", lacht hij. "Veel schrijvers gedijen het beste als ze eenzaam in een kamertje zitten, ik ook. Ik hoef nergens naartoe, dat gedwongen binnenblijven vind ik geweldig, hoe cru dat ook klinkt."

Het vele thuisblijven heeft ook al geleid tot een nieuw nummer dat gaat over de huidige situatie, verklapt Poels. "Het is een vrolijk lied geworden, dat ik graag wil laten horen als alles achter de rug is. Als de zon zich weer laat zien, lijkt het me fijn om dat ook in mijn muziek door te laten schijnen."

'Ik kan Rowwen nog beter aan'

Fans van Rowwen Hèze kunnen opgelucht ademhalen, want Poels is zeker van plan om ook weer nieuwe muziek te maken met de band waarin hij al bijna 35 jaar speelt. "Sterker nog, het maken van mijn soloalbum heeft zoveel ruimte in mijn hoofd gebracht, dat ik Rowwen nog beter aankan en dat ik er nog meer van kan genieten."

Een volgend soloalbum verschijnt, als het aan Poels ligt, zeker nog. "Die relaxtheid en vanzelfsprekendheid die ik in de studio heb ervaren, wil ik graag nog een keer meemaken. Ik denk er niet te veel over na, maar het kan bijna niet anders dan dat het ervan komt."